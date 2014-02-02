خبراء الطقس: اليوم درجة الحرارة أعلى من معدلها الطبيعى بـ6 درجات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة اليوم الأحد ارتفاع آخر، لتكون أعلى من المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية ليسود طقس دافئ على شمال البلاد وحتى شمال ووسط الصعيد ويميل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومدن البحر الأحمر وذلك أثناء النهار، أما فى الليل يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة.

وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على شمال البلاد، لتصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية، كما تتكاثر السحب المنخفضة على شمال البلاد تكون مصحوبة بسقوط الأمطار بالدرجة الأولى على السواحل الشمالية تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على غرب البلاد وتمتد الأمطار بشكل خفيف، لتؤثر على بعض مناطق الوجه البحرى خصوصاً القريبة من الساحل.

وعن حركة البحرين الأحمر والمتوسط مضطربة وغير ملائمة للأنشطة البحرية خصوصاً البحر المتوسط، حيث من المتوقع أن يرتفع الموج فيه لأكثر من ثلاثة أمتار.

ومن المنتظر، أن يحدث انخفاض ملحوظ فى الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية، وذلك اعتباراً من مساء الغد، لتعود حول المعدل الطبيعى ويبدأ ذلك الانخفاض على غرب البلاد ويمتد تدريجياً ليشمل أغلب الأنحاء يوم الاثنين مع تكاثر السحب المنخفضة وزيادة فى كمية الأمطار خاصة على السواحل الشمالية.