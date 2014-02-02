أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خبراء الطقس: اليوم درجة الحرارة أعلى من معدلها الطبيعى بـ6 درجات

Google+ Print
خبراء الطقس: اليوم درجة الحرارة أعلى من معدلها الطبيعى بـ6 درجات خبراء الطقس: اليوم درجة الحرارة أعلى من معدلها الطبيعى بـ6 درجات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة اليوم الأحد ارتفاع آخر، لتكون أعلى من المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية ليسود طقس دافئ على شمال البلاد وحتى شمال ووسط الصعيد ويميل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومدن البحر الأحمر وذلك أثناء النهار، أما فى الليل يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة.

وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على شمال البلاد، لتصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية، كما تتكاثر السحب المنخفضة على شمال البلاد تكون مصحوبة بسقوط الأمطار بالدرجة الأولى على السواحل الشمالية تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على غرب البلاد وتمتد الأمطار بشكل خفيف، لتؤثر على بعض مناطق الوجه البحرى خصوصاً القريبة من الساحل.

وعن حركة البحرين الأحمر والمتوسط مضطربة وغير ملائمة للأنشطة البحرية خصوصاً البحر المتوسط، حيث من المتوقع أن يرتفع الموج فيه لأكثر من ثلاثة أمتار.

ومن المنتظر، أن يحدث انخفاض ملحوظ فى الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية، وذلك اعتباراً من مساء الغد، لتعود حول المعدل الطبيعى ويبدأ ذلك الانخفاض على غرب البلاد ويمتد تدريجياً ليشمل أغلب الأنحاء يوم الاثنين مع تكاثر السحب المنخفضة وزيادة فى كمية الأمطار خاصة على السواحل الشمالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365