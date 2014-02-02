باسم يوسف: لن أعتذر للإخوان وعزل مرسى أنقذنى من الاستهداف

أكد الإعلامى باسم يوسف، أنه لا يمكن أن يعتذر لما قاله فى حق الإخوان، وأنه لم يذكر الجيش بسوء نهائيا فى برنامجه، مضيفاً: "لست نادماً على أى شىء قدمته".

وقال "يوسف"، خلال حواره فى برنامج "بوضوح"، المذاع على قناة الحياة، أمس السبت: "إن بعض الإعلاميين قالوا إنى سخرت من الجيش وروجوا لإساءتى للقوات المسلحة، حتى يغطوا على انتقادى لهم، وبعض الصحفيين ينقلون أخبارى، عن صفحات خاطئة على فيسبوك، وبعض الناس كانت شايفانى عدوانى أيام مرسى".

وأضاف الإعلامى الساخر: "يسأل فى وقف برنامجى من اتخذ القرار، ولا أعلم ما هى الأسباب التى استند إليها فى ذلك، وترجمة لحوارى مع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فهمت خطأ، ولم أقل إن ثورة يناير قد ماتت، ولكنى حزين على ما آلت إليه الأمور".

وتابع: "30 يونيو أنقذت البلاد من الإخوان، وأنقذتنى أنا شخصياً لأننى كنت على قوائم المستهدفين، ولم يحدث أى اتصال بينى وبين أى شخص من القوات المسلحة، ولم أطلب أحد منهم للحضور".

وأشار باسم، إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور البرادعى مهتم بخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتا إلى أن البلاغات المقدمة ضده لم يتم تحريكها، مناشداً القضاء بعدم النظر فى تلك القضايا، لأنها تسىء لتاريخ القضاء المصرى على حد قوله.

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