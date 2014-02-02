أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

باسم يوسف: لن أعتذر للإخوان وعزل مرسى أنقذنى من الاستهداف

Google+ Print
باسم يوسف: لن أعتذر للإخوان وعزل مرسى أنقذنى من الاستهداف باسم يوسف: لن أعتذر للإخوان وعزل مرسى أنقذنى من الاستهداف

أكد الإعلامى باسم يوسف، أنه لا يمكن أن يعتذر لما قاله فى حق الإخوان، وأنه لم يذكر الجيش بسوء نهائيا فى برنامجه، مضيفاً: "لست نادماً على أى شىء قدمته".

وقال "يوسف"، خلال حواره فى برنامج "بوضوح"، المذاع على قناة الحياة، أمس السبت: "إن بعض الإعلاميين قالوا إنى سخرت من الجيش وروجوا لإساءتى للقوات المسلحة، حتى يغطوا على انتقادى لهم، وبعض الصحفيين ينقلون أخبارى، عن صفحات خاطئة على فيسبوك، وبعض الناس كانت شايفانى عدوانى أيام مرسى".

وأضاف الإعلامى الساخر: "يسأل فى وقف برنامجى من اتخذ القرار، ولا أعلم ما هى الأسباب التى استند إليها فى ذلك، وترجمة لحوارى مع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فهمت خطأ، ولم أقل إن ثورة يناير قد ماتت، ولكنى حزين على ما آلت إليه الأمور".

وتابع: "30 يونيو أنقذت البلاد من الإخوان، وأنقذتنى أنا شخصياً لأننى كنت على قوائم المستهدفين، ولم يحدث أى اتصال بينى وبين أى شخص من القوات المسلحة، ولم أطلب أحد منهم للحضور".

وأشار باسم، إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور البرادعى مهتم بخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتا إلى أن البلاغات المقدمة ضده لم يتم تحريكها، مناشداً القضاء بعدم النظر فى تلك القضايا، لأنها تسىء لتاريخ القضاء المصرى على حد قوله.

أخبار متعلقة..

باسم يوسف: لا أؤيد ترشح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية

باسم يوسف:رفضت العمل مع قنوات أجنبية وأعود الجمعة على"إم بى سى مصر"

باسم يوسف: سوق التمويل والإعلانات على الفضائيات ليس مصريا خالصا

باسم يوسف: ما حدث ليس انقلابًا والإخوان كانت ستضيع الدولة

باسم يوسف: منتج "البرنامج" من عائلة إخوانية ومرسى مثال لقيادة فاشلة

باسم يوسف: لن أعتذر للإخوان وعزل مرسى أنقذنى من الاستهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏