بولونيا يعير عبد الله ياسين لأحد فرق الدرجة الثانية

أعار بولونيا الإيطالي صانع ألعابه عبد الله ياسين إلى تراباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية حتى نهاية الموسم.

وانضم ياسين البالغ من العمر 20 عاما لبولونيا مطلع الموسم قادما من صفوف رديف باريس سان جيرمان لكنه لم يشارك في أي مباراة، سوى لقاء وحيد في كأس إيطاليا.

تراباني يحتل المركز السادس في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا.

عبد الله يحمل ثلاث جنسيات، المصرية لوالده والجزائرية لوالدته والفرنسية لمكان ولادته، وارتدى قمصان منتخبات فرنسا في مراحل الشباب والناشئين.

ولم يسبق لعبد الله اللعب لمنتخبات مصر في مراحلها السنية المختلفة، لكنه حضر للتحدث مع ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2013 وابعدته الإصابة عن القائمة التي لعبت البطولة.