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برنامج "البرنامج" يعود على الشاشة

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برنامج "البرنامج" يعود على الشاشة برنامج "البرنامج" يعود على الشاشة

يعود البرنامج الكوميدي الساخر "البرنامج" على الشاشة بشكل رسمي ولكن مع مجموعة أم بي سي حيث ستعرض الحلقة الأولى يوم الجمعة المقبل الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وعبر موقع "العربية.نت" أكد المتحدث باسم مجموعة أم بي سي، "مازن حايك"، انضمام النجم التلفزيوني باسم يوسف وكل فريق العمل إلى القناة، معرباً عن سروره بهذا الخبر، ذلك بعدما تناقلت الكثير من الأخبار الغير مؤكدة عن الموضوع.

أما فيما يخص هامش الحرية، وعما إذا كان هناك موضوعات محظور تناولها في البرنامج، فأوضح مازن الحايك بقوله "إن الأمر بعهدة باسم يوسف الألمعي وفريق العمل المحترف".

 

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