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إيتو: سأفتقد أبي أراجونيس

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إيتو: سأفتقد أبي أراجونيس إيتو: سأفتقد أبي أراجونيس

إفي - أعرب النجم الكاميروني صامويل إيتو عن حزنه العميق لوفاة المدرب الإسباني الكبير لويس أراجونيس، مشيرا إلى أنه يعتبره "أب" له.

وساهم أراجونيس في بزوغ موهبة إيتو مع فريق ريال مايوركا قبل الانتقال لبرشلونة.

وكتب قائد منتخب (الأسود) ومهاجم تشيلسي الإنجليزي الحالي تغريدة على موقع (تويتر) نقل خلالها تعازيه لمحبي أراجونيس، قال فيها "قلبي عامر بمشاعر الحزن اليوم، لقد رحل عنا رجل عظيم، أراجونيس بالنسبة لي كان أكثر من مدرب كبير، كان بمثابة أبي".

وأضاف إيتو "أحتفظ بالعديد من الذكريات الجميلة له خلال تجربتي مع مايوركا، أبي العزيز، أشكرك على كل ما علمته لي في كرة القدم والحياة، سأفتقدك كثيرا".

وتوفي أراجونيس صباح اليوم في مدريد عن عمر يناهز 75 عاما نتيجة إصابته بسرطان الدم، وهو الأب الروحي للحقبة الذهبية لكرة القدم الإسبانية، التي بدأت في يورو 2008.

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