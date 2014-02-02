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' أداء بلباو يدفعني للتفاؤل قبل مواجهة ريال مدريد '

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' أداء بلباو يدفعني للتفاؤل قبل مواجهة ريال مدريد ' ' أداء بلباو يدفعني للتفاؤل قبل مواجهة ريال مدريد '

إفي - أعرب مدرب اتلتيك بلباو ارنستو فالفيردي اليوم عن "تفاؤله" ازاء مباراة الغد امام ريال مدريد على ملعب سان ماميس بالجولة الـ22 بالليجا.

وذكر فالفيردي في تصريحات صحفية "أشعر بالتفاؤل بسبب أداء اللاعبين والفريق ككل، قدمنا اداء جيد هذا الموسم على ملعب سان ماميس ويجب علينا تكرار الأمر غدا".

وأضاف فالفيردي "الريال يأتي بمسيرة انتصارات متراكمة منذ بداية العام، المباراة ستكون صعبة، ولكننا أيضا في حالة جيدة".

وبخصو غياب الويلزي جاريث بيل عن المباراة بقرار من المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي علق بقوله "الريال لديه بدائل، سيلعب اياراماندي او دي ماريا او ايسكو، لديهم لاعبين رائعين".

ويتقاسم برشلونة واتلتيكو مدريد الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 54 نقطة ، يليهما ريال مدريد بـ53 نقطة، بينما يحل اثلتيك بلباو في المركز الرابع بـ42 نقطة.

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