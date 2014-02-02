راميرس: صلاح سيساعد تشيلسي على تحقيق الألقاب

يؤمن البرازيلي راميرس لاعب وسط تشيلسي بأهمية انضمام محمد صلاح نجم منتخب مصر لفريقه في فترة الانتقالات الشتوية.

وانضم صلاح إلى تشيلسي قبل أيام وخاض مرانه الأول مع الفريق يوم الجمعة بعد أن وقع عقدا مدته خمسة مواسم ونصف مع الزرق.

وقال راميرس عن صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية يوم السبت: "صلاح لاعب مهاري للغاية، وهو هنا ليساعدنا على تحقيق الألقاب".

وأضاف "رغم أنه انضم لنا في منتصف الموسم، لكن وجوده مهم للغاية".

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي قد أوضح أن صلاح قد يشارك في مباراة نيوكاسل السبت المقبل، فيما تظل احتمالات دخوله قائمة مباراة مانشستر سيتي يوم الاثنين ضعيفة.