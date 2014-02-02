صورة - وفاة مشجع بأزمة قلبية عقب خسارة الهلال أمام النصر

توفى مشجع سعودي، عقب خسارة فريقه الهلال لنهائي كأس ولي العهد أمام النصر يوم السبت على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

ووفقا لما نقلته تقارير صحفية سعودية، تعرض المشجع لأزمة قلبية عقب انتهاء المباراة بخسارة الفريق الأزرق بهدفين مقابل هدف.

وكان الهلال قد تقدم عن طريق ناصر الشمراني في الدقيقة الثانية، قبل أن يحرز العالمي هدفين عن طريق سلطان الدعيع بالخطأ في مرماه ومحمد السهلاوي من ركلة جزاء في الدقيقتين 26 و58.

الفوز ضمن للنصر تحقيق لقب كأس ولي العهد للمرة الثالثة في تاريخه، بينما ظل الهلال أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 12 مرة.