باسم يوسف:رفضت العمل مع قنوات أجنبية وأعود الجمعة على"إم بى سى مصر"

أكد الإعلامى الساخر باسم يوسف، أن برنامج "البرنامج" سيعود على قناة "إم بى سى مصر" الجمعة القادمة الموافقة 7 فبراير.

وأضاف خلال حوراه مع الإعلامى عمرو الليثى، فى برنامج بوضوح، المذاع على قناة الحياة، إن مجلس إدارة "إم بى سى مصر" يتعامل بطريقة "لطيفة معى، وتقدمت بمنتجى وتقبلوه ورحبوا به، ولو رفضوا أى حلقة لى سنتحاور على ذلك وأتمنى إلا يرفضوا أى عمل لى".

وتابع يوسف: "أم بى سى مصر" خاضعة للقوانين المصرية، وسأسجل برنامجى من أستوديو مصر، ورفضت التعاقد مع العديد من القنوات الأجنبية.

الجدير بالذكر أن فى بداية الحلقة قال الإعلامى عمرو الليثى، إن الساخر باسم يوسف، اعتذر عن عدم الحضور لبرنامج "بوضوح" المذاع على قناة الحياة، ولكن فى نفس الوقت تفاجئ "الليثى" بوجود باسم يوسف خلفه فى الأستوديو، مكتشفاً أن ما حدث أحدث مقالب الإعلامى الساخر.