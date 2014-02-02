حملة لمساعدة الأطفال الفقراء تحت شعار «فرح طفل وساعد محتاج»

دشن مجموعة من الشباب حملة «كرمك» تحت شعار «فرح طفل وساعد محتاج»، لرسم البسمة على وجوه الأطفال وإشعارهم بقيمتهم وآدميتهم.

قالت نعمة على، أحد المؤسسين للحملة، لـ"اليوم السابع"، إن الهدف منها هو مساعدة الأطفال غير القادرين، مشيرة إلى أن الحملة سوف تتواصل مع المطاعم الكبرى، من خلال دفع مبالغ مالية لها، لتوفير وجبات للأطفال المحتاجين يومياً، منوهة بأنه قد تم تدشين الحملة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وتفاعل على أثرها كثير من النشطاء.

وأضافت منى حمدى، أحد المؤسسين، أن فكرة الحملة جاءت بعد مشاهدة عدد كبير من الأطفال، أمام المطاعم وغير القادرين على شراء وجبات لهم، ففكرنا أن نضع أموالا فى المطاعم الكبرى لتوفير وجبات للأطفال سالفة الذكر بمعدل وجبة يومية لكل طفل بناءً على شروط سيتم وضعها عن طريق أخصائيين اجتماعيين داخل الحملة، مشيرة إلى أنهم بدأوا بالفعل فى التواصل مع بعض المطاعم وحجز عدد من الوجبات، لتوزيعها على الأطفال الفقراء.