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النصر يثأر من الهلال ويتوج بكأس ولي العهد

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النصر يثأر من الهلال ويتوج بكأس ولي العهد النصر يثأر من الهلال ويتوج بكأس ولي العهد

انتفض النصر ليحول تأخره بهدف أمام الهلال إلى فوز بنتيجة 2-1، ليتوج بلقب كأس ولي العهد السعودي.

تقدم ناصر الشمراني للهلال في الدقيقة الثانية، بعد أن تسلم كرة بينية متوغلا داخل منطقة الجزاء مراوغا حارس النصر واضعا الكرة داخل الشباك.

ويدرك العالمي التعادل عن طريق مدافع الهلال سلطان الدعيع في الدقيقة 26 بعد أن فشل الأخير في تشتيت الكرة ليسكنها شباك فريقه.

ومن ركلة جزاء يسجل محمد السهلاوي هدف فوز النصر في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي استضافها استاد الملك فهد الدولي.

بذلك الفوز، حقق النصر لقب كأس ولي العهد الثالث في تاريخه، بينما ظل الهلال أكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 12 لقبا.

وكان عمر هوساوي مدافع النصر قد أكد قبل المباراة رغبة فريقه في الثأر من هزيمة نهائي الكأس في العام الماضي أمام الهلال 4-2 بركلات الترجيح.

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