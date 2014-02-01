الفنّانات خارج "باب الحارة".. وعدد الغائبات وصل إلى عشرة

إصرار كبير على إنتاج الجزأين السّادس والسّابع من "باب الحارة"، برغم الغياب الكبير لنجمات العمل، من اللواتي لمعت نجومهنّ في الأجزاء السابقة واعتذرن عن الأجزاء الجديدة، والأخريات من الفنانات اللواتي كُتبت لهنّ شخصيّات جديدة في "باب الحارة" واعتذرن عنها، بحيث أصبحت حصيلة الفنّانات المعتذرات عشرة.

صُنّاع "باب الحارة" لا يأبهون لعدد الفنّانات المعتذرات، وهم ماضون في إنتاج الأجزاء الجديدة مع فنّانات بديلات، بعضهنّ من الوجوه الجديدة، وأُخريات لم يتمّ الإعلان عن أسمائهنّ بعدُ، برغم بدء التّصوير في دمشق منذ حوالى الشّهر.

وربّما سيشكّل هذا العدد من الوجوه الجديدة إرباكاً للمُشاهد، أو ربّما يجد الجمهور صعوبة في حفظ الوجوه والأدوار الجديدة، في مسلسل يرتكز في الأساس على ورقة رابحة وحيدة فيه، هي عودة "أبو عصام" إلى الأجزاء الجديدة بعد مفاوضات كثيرة مع الفنّان عبّاس النّوري.

البداية كانت مع الفنّانة السّوريّة إمارات رزق، التي أعلنت اعتذارها عن استكمال دور "خيريّة" زوجة "معتزّ". وكان سبقها إلى تجسيد الدور قبلها الفنّانة ديمة قندلفت في الجزأين الأوّل والثّاني، فيما لم يتم إلى الآن الإعلان عن اسم الممثّلة البديلة التي ستجسّد دور "خيريّة".

كذلك اعتذرت الفنّانة السّورية جومانا مراد عن استكمال دور"شريفة" زوجة العكيد "أبو شهاب"، لتأخذ الدّور مكانها الفنّانة الشّابة خلود عيسى.

أمّا دور "جميلة" ابنة أبو عصام فقد تناوبت عليه ثلاث فنّانات، برغم صغر مساحة الدّور نسبيّاً، إذ جسّدته بداية الفنّانة تاج حيدر، لتعتذر في الجزء الثّالث عن إكمال الدّور وتأخذه بعدها الفنّانة دانا جبر، ثمّ لتعتذر أيضاً عن إكمال الدّور في الجزأين السّادس والسّابع فيتمّ اختيار الوجه الشّاب الفنّانة حلا رجب.

دور زوجة "أبو عصام" الثانية الذي تمّت كتابته للأجزاء الجديدة سيكون من نصيب الفنانة ميسون أبو أسعد، بعد أن تمّ ترشيح الفنانة سلافة معمار ولكنّها اعتذرت، ليتم بعد ذلك ترشيح نسرين طافش فتعتذر أيضاً.

أمّا شخصيّة "هدى" الزوجة الثّانية لعصام "ميلاد يوسف" فستؤدّيها أيضاً فنّانة جديدة، بعد أن اعتذرت الفنّانة نجلاء الخمري عن إكمال الدّور، الذّي كان بالأساس للفنّانة رشا التّقي في الأجزاء الأولى من "باب الحارة".

كذلك اعتذرت الفنّانة السّورية هنوف خربوطلي عن إكمال شخصيّة "فايزة" زوجة "عصام" الثّالثة، لتأخذ الدّور الفنّانة الشّابّة هلا يماني.

الفنّانة السّوريّة ديمة الجندي التي اشتهرت بتأدية شخصيّة "زهرة" في الأجزاء الأربعة الأولى من "باب الحارة" وغابت عن الجزء الخامس، لن تطلّ أيضاً في الأجزاء الجديدة من "باب الحارة"، نظراً إلى أنّه تمّ إلغاء الشّخصيّة.

يُشار إلى أنّ عدداً كبيراً من الفنّانين سيغيب عن "باب الحارة" بجزأيه السّادس والسّابع الذي كتب نصّه كلٌّ من سليمان عبد العزيز وعثمان جحا، والذي يخرجه عزّام فوق العادة، في ما يتوّلى اﻹشراف الكامل على العمل مخرج الأجزاء السابقة بسّام الملا.

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