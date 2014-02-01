زينة تقرر عقد مؤتمراً صحافياً لتكشف تفاصيل زواجها من أحمد عز

قررت الفنانة زينة عقد مؤتمراً صحفياً تكشف خلاله تفاصيل زواجها السّري من الفنان أحمد عز وإنجابها منه توأم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر موقع "الفجر فن" أن هذا المؤتمر الذي سيعقد قريباً، جاء بعد نكران أحمد عز لصحة خبر الزواج، حتى أنه رفض التعليق على الموضوع بإقفال خطه وعدم الرد.

والجدير ذكره أن زينة أفصحت عن موضوع زواجها السري من أحمد عز بعدما عادت من الولايات المتحدة الأمريكية برفقة توأمها.

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