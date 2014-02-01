بالصور.. رئيس المعاهد الأزهرية يفتتح دورة لرؤساء كنترول الابتدائية

افتتح الشيخ جعفر عبد الله على، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الدورة التدريبية لرؤساء ومساعدى الكنترول للشهادة الابتدائية بالمناطق الأزهرية وذلك بمقر مدينة البعوث الإسلامية بحضور خبراء لجنة النظام والمراقبة بقطاع المعاهد.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لأعضاء الكنترول على ضرورة الالتزام بحضور هذه الدورة والانتظام بمواعيد الحضور والانصراف باعتبار ذلك نموذجا للانضباط والالتزام ومؤشرا له دلالته على الحفاظ على المقومات الأساسية بأعمال الكنترول، منوها على أن من يثبت تقصيره أو تراخيه فى حضور هذه الدورة سوف يتم استبداله بغيره فوراً، ولا يتم ترشيحه مرة أخرى للعمل بالكنترول، وأضاف أن أى إخلال بأى من مقومات الكنترول أو تسريب لأعماله قبل اعتماد النتيجة سوف يتم إحالة رئيس ومساعدى الكنترول إلى الشئون القانونية.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم تشكل لجنة من خبراء قطاع المعاهد الأزهرية بأعمال الكنترول للتنسيق والتواصل المستمر والفورى مع رؤساء الكنترول بالمناطق.

من جانبهم أكد رؤساء ومساعدى الكنترول استعدادهم لتحمل هذه المسئولية بكل أمانه، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإنجاح هذه التجربة، مؤكدين أن معلمى الأزهر الشريف أهل لهذه الثقة وسوف يثبتون جدارتهم فى تولى أعباء هذه المسئولية.