يونس مخيون: التاريخ أثبت صحة رؤية حزب النور

أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن إعلاء صوت الحماسة والعاطفة على صوت العقل هو سبب ما وصلنا إلية الأن ، مشيرا إلى أن التاريخ والمواقف أثبتت صحة رؤية حزب النور ولو انساق الحزب وراء عواطف القواعد لما كان لنا هذا التأثير فى سير الحراك السياسى .

وطالب مخيون أبناء الحزب بالالتزم بقرارات الحزب ثقة فى آلية إتخاذ القرار وثقة منا فى قيادتة، وأوضح مخيون ـ خلال اللقاء الذى عقده مع قيادات الحزب بقطاعى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ـ أن الشفافية التى تعامل بها حزب النور مع باقى الكتل السياسية فى كل المواقف كانت له أبلغ الأثر فى كسب ثقة الكتل السياسة.

وقال الشيخ عادل نصر مسئول الدعوة السلفية بشمال الصعيد أن هناك فرق بين رجل الدعوة ورجل الدولة فى طريقة التفكير واتخاذ القرار .

وقال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسة لحزب النور أن ما يثيره جماعة الإخوان عن مسئوليتنا عن الدماء التى سالت فى مصر فهو كلام عار عن الصحة، إنما المسئول هو من غرر بالشباب وأوهمهم بأن هذا جهاد فى سبيل الله .

وحضر اللقاء والدكتور وجية الشيمى أستاذ الشريعة الإسلامية وأمين حزب النور بأبشواي وأعضاء المكاتب الإداريه بمحافظات شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.