فالديز: لم يعد هناك فرصة للخطأ

إفي - قال حارس برشلونة الإسباني، فيكتور فالديز عقب هزيمة فريقه من فالنسيا بنتيجة 3-2 بملعب كامب نو بالجولة الـ22 من الليجا إنه لم يعد هناك "هامش للخطأ".

وقال فالديز في حسابه على شبكة (تويتر) الاجتماعية "يوم حزين بسبب الهزيمة، فالنسيا استحق الفوز، لم يعد هنالك هامش للخطأ، علينا الصراع حتى النهاية".

وإذا فاز أو تعادل أتلتيكو مدريد (54 نقطة) أمام ريال سوسييداد سينقض على الصدارة، أما ريال مدريد (53 نقطة) فسيتخطى غريمه الأزلي الكتالوني حال فوزه على أثلتيك بلباو، وقد ينفرد بالصدارة حال فوزه بعدد وافر من الأهداف مع تعادل أو خسارة الروخيبلانكوس.