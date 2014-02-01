الجمل: السيسي يجمع بين ذكاء ناصر و دهاء السادات.. والببلاوي اقتصادي ناجح

قال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري، إن المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، رجل وطني، وهو الأمثل لحكم مصر هذه الفترة؛ لأنه يتمتع بذكاء جمال عبد الناصر ودهاء أنور السادات، ووصفه المشير حسين طنطاوي بأنه “ابنه البِكري”.

وأضاف “الجمل” في اللقاء الفكري بمعرض الكتاب، أن جيش مصر في عهد المشير “طنطاوي” كان ضد توريث جمال مبارك حكم مصر، وعندما طلب اللواء الراحل عمر سليمان من «طنطاوي» التدخل لحل الأزمة في 25 يناير 2011 كان رده أن الجيش لن يطلق رصاصة واحدة على أي مواطن مصري، فشعر “مبارك” بأنها النهاية، وتخلّى عن الحكم، متابعًا أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية عاشقة لتراب البلد، على حد قوله.

وعن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الحالي، أوضح “الجمل” أنه اقتصادي جيد، ورجل ناجح، إلا أن مصر الآن تعاني مشكلات عاتية ومتشعبة وتواجه صراعا حقيقيا.