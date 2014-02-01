فالنسيا : الفوز في كامب نو بمثابة “حقنة حماس”

هنأ المدير الفني لفالنسيا الإسباني، خوان أنطونيو بيتسي اليوم لاعبيه عقب الفوز على برشلونة بعقر داره بنتيجة 2-3 في الجولة الـ22 من الليجا، مؤكدا أن هذا الأمر سيمنحهم المزيد من الثقة في المباريات المقبلة.

وقال بيتسي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء “إنه فوز هام وضروري للغاية، نحن في مركز لا يتناسب مع عراقة هذه المؤسسة ونسعى لجمع أكبر عدد من النقاط سواء أمام متصدر الدوري أو متذيله”.

واعتبر المدرب الأرجنتيني الفوز على برشلونة في كامب نو بمثابة “حقنة حماس” للفريق لمواجهة المباريات المقبلة بالليجا مضيفا “يجب استغلال جرعة الثقة التي يمنحها الفوز بهذا الملعب”.

وأشار بيتسي إلى أن أهم شيء في المباراة كان الشوط الثاني حيث أظهر الفريق “العدائية اللازمة” لحسم اللقاء.

وأردف المدير الفني “في الشوط الأول هذا ما كان ينقصنا، سيطرنا في نصف المباراة الثاني ولم نعاني دفاعيا”.

وأكد المدرب أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح بدرو وسجلها الأرجنتيني ليونيل ميسي لم تكن صحيحة وأكمل “توجد لدينا قناعة كبيرة بأنها غير مستحقة، صحيح أن النتيجة النهائية صبت في صالحنا، ولكن هذا الخطأ كان يمكن أن يكون حاسما”.

وأعرب بيتسي في النهاية عن تعازيه لكرة القدم الإسبانية في وفاة مدرب منتخب “لاروخا” السابق لويس أراجونيس اليوم عن عمر يناهز 75 عامًا.

وكالات