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إشهار أول جمعية للرائدات الريفيات بالوادي الجديد

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إشهار أول جمعية للرائدات الريفيات بالوادي الجديد إشهار أول جمعية للرائدات الريفيات بالوادي الجديد

المجلس-القومى-للمرأة

وافقت مديرية الشئون الاجتماعية بالوادى الجديد على اشهار أول جمعية للرائدات الريفيات بالمحافظة ، حيث تم أشهار الجمعية بالقرار رقم 289 لعام 2013 .

وصرحت مارى رضوان رئيس جمعية الرائدات الريفيات بأن  الجمعيه تهدف إلى تقديم جميع الخدمات الإجتماعية بكل أنواعها منها تنمية المرأة والأسرة والطفل والأسر المنتجة وتقديم مشروعات متناهية الصغر وكذلك رعاية أسر المسجونين فى جميع أنواع القضايا والأنشطة الثقافية وتنظيم الندوات الدينية والتثقيفية والرحلات .

وأضافت أن فرع المجلس القومى للمرأة وافق على تخصيص مقر للجمعية داخل مبنى الفرع كما أنها سوف تخدم جميع الرائدات الريفيات على مستوى مراكز المحافظة .

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