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المعارضون الأوكرانيون يتخوفون من تدخل الجيش

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المعارضون الأوكرانيون يتخوفون من تدخل الجيش المعارضون الأوكرانيون يتخوفون من تدخل الجيش

أعربت البلدان الغربية عن دعمها للمعارضة الأوكرانية بلقائها في ميونيخ قادتها الذين أبدوا لهم تخوفهم من مخاطر تدخل الجيش في كييف.

وأشار زعيما المعارضة فيتالي كليتشكو وارسيني ياتسنيوك عن قلقهما لوزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيريه الفرنسي لوران فابيوس والالماني فرانك-فالتر شتاينماير اللذين إلتقيا بهم على انفراد.

وأكد كيري في مؤتمر صحافي أن “الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي يقفان إلى جانب الشعب الأوكراني في معركته” للإقتراب من أوروبا.

في سياق متصل، قال حزب المعارضة المسجونة يوليا تيموشينكو ان “السلطة الاوكرانية تستعد لفرض حالة الطوارىء من أجل إنهاء الاحتجاج المستمر منذ شهرين”.

وكان الجيش الاوكراني طالب بتدابير عاجلة مؤكدا ان الاحتجاجات تهدد “وحدة أراضي” هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

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