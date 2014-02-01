أقارب السيسي بالمنوفية يطالبونه بعدم الترشح للرئاسة لأن ظروف البلد “صعبة”

أطلقوا عليه فى صغره “الشيخ عبد الفتاح” لحفظ وتلاوة القرآن

والد السيسى ترك المنوفية منذ 80 عام ليتزوج إثنين وينجب 11 من الابناء

أقاربه : السيسى يكره الوساطة وبينا تواصل فى الافراح والاحزان وأخر مرة زار المنوفية منذ 8 سنوات

فور إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة موافقة على ترشيح المشير عبد الفتاح السيسى للإنتخابات الرئاسية وأتجهت الأنظار لمحافظة المنوفية بحثا عن مسقط رأس رئيس الجمهورية المنتظر لتحتل المنوفية السلطة للمرة الرابعة فى تاريخ مصر الحديث بعد السادات ومبارك وعدلى منصور.

الفريق السيسى لم يولد بمحافظة المنوفية ولكن والده الحاج سعيد حسين السيسى من أهالى قرية طليا مركز أشمون بالمنوفية عاش فيها عشرات السنين قبل أن ينتقل للقاهرة منذ 80 عام تقريبا ويستقر بحى الجمالية بمصر القديمة ويفتح محلا لتجارة الحبوب وبازار بمنطقة خان الخليلى ويتزوج من الحاجة “سعاد” والدة المشير السيسى وينجب منها أربعة أولاد ويكون المشير السيسى الأبن الثانى لهم وبعد سنوات تزوج والد السيسى ثانيا لينجب 7 أبناء آخرين ليكون المشير السيسى ضمن 11 أخ وأخت من والده.

المشير السيسى أطلق عليه أهالى عزبة ال17 التابعة لقرية طليا لقب “الشيخ عبد الفتاح” لبراعته فى حفظ القرآن الكريم وتلاوته منذ الصغر وكان دائم زيارة أهل بلدة والده حتى ترقى لمنصب رئيس المخابرات الحربية لمناصب حسبما أكدت عائلة السيسى من أقاربه.

وأكد يحيى عبد الحميد 65 سنة أحد أقارب والد السيسى أن المشير السيسى متزوج ولدية 3 أولاد وبنت وليس كما يشيع أن لديه 3 بنات فقط مشيرا إلى أن أخر زيارة للمشير السيسى لبلدته منذ 8 سنوات تقريبا قبل توليه منصب رئيس المخابرات الحربية مؤكدا أنه مع كل مناسبة سواء أفراح أو أحزان بنطمئن عليه وهو كذلك وعلاقتنا متواصلة.

وأشار إلى أن أخر مناسبة كانت زواج نجلة السيسى الوحيدة منذ شهور ونحن من طلبنا عدم الحضور بسبب حساسية الوضع الراهن ومواجهة المشير السيسى تحديات كبيرة ضد الإرهاب قائلا ” الإحتفالية كانت على الضيق عشان محدش يزعل انه متعزمش ونحن من فضلنا عدم الحضور خوفا منا عليه “.

وقال فايد عبد العزيز طبوشة 51 سنة – تربطه علاقة نسب مع والد السيسىى – إنه قريب من المشير فى السن مؤكدا أن عبد الفتاح السيسى معروف منذ صغره بأخلاقه العالية وخوفه من الله سبحانه وتعالى وحافظ للقرآن الكريم فى سن مبكرة وأطلقوا عليه “الشيخ عبد الفتاح فى صغره لروعته فى حفظ وتلاوة القرآن مضيفا أن سياسى محنك يتسم بالذكاء منذ طفولته ودائما ما تجده وقت الشدة والمنقذ.

وأكد أن المشير يكره الوساطة قائلا ” لم نعهده يوما يعرف الوساطة فبحكم منصبه الكبير فى القوات المسلحة كنا نطلب منه مساعدة لأبنائنا للالتحاق بالكلية الحربية وغيره ورده دائما ” مبحبش الوساطة وكل واحد بياخد نصيبه ” .

وأضاف محمود محمد 62 سنة قائلا ” السيسى نور عنينا وخايفين عليه لأنه أبننا وفى نفس الوقت على ثقة بأنه على قدر المسؤلية ونحن لم نر منذ الزعيم عبد الناصر رجل ذو شعبية مثل المشير السيسى.

وأبدى الغالبية من عائلة السيسى فى المنوفية عدم رغبتهم فى تولى المشير السيسى رئاسة الجمهورية ” خوفا عليه وحبا فيه ” ، مؤكدين فى رسالة موجهة إلى وزير الدفاع ” أن ظروف البلاد صعبة جدا وحالة الأقتصاد فى تردى وصحة وتعليم فى حالة سيئة وأن الشعب لابد أن يعلم أننا نمر بمرحلة صعبة للغاية يجب ان يتحمل كل منا الاخر فالرئيس المقبل سواء كان المشير السيسى أو غيره ليس فى يده عصا سحرية لإصلاح حال البلاد ولابد أن نواجه جميعا التحديات لفترة قليلة حتى تستطيع البلاد الازدهار والتقدم مطالبين الإعلام بتوعية المواطنيين بأن الرئيس المقبل أي كان إسمه سيواجه الكثير من التحديات ولابد من التوحد حتى نعبر بمصر إلى بر الامان.