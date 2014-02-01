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فرق الدورى الأنجليزى أنفقت 130 مليون أسترلينى على انتقالات الشتاء

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فرق الدورى الأنجليزى أنفقت 130 مليون أسترلينى على انتقالات الشتاء فرق الدورى الأنجليزى أنفقت 130 مليون أسترلينى على انتقالات الشتاء

أ ش أ - أنفقت فرق الدوري الانجليزي 130 مليون جنيه استرليني خلال فترة الانتقالات في شهر يناير الماضي، والتي اختتمت مساء أمس .

وأوضحت شركة بريطانية فى مراجعة الحسابات ان فرق الدوري الانجليزي أنفقت ذلك المبلغ بارتفاع قدره 10 ملايين جنيه استرليني عن نفس الفترة العام الماضي.

وأنفقت الأندية الكبرى هذا الموسم 760 مليون جنيه استرليني ، لتحطم الرقم القياسي المسجل في موسم 2008 - 2009 والذي بلغ 90 مليون استرليني .

وأنفقت الأندية 35 مليون استرليني على 96 صفقة في اليوم الأخير في انجلترا واسكتلندا، هو رقم قريب من رقم العام الماضي .

وهو رابع أعلى رقم في انتقالا وسط الموسم تم تسجيله حتى الآن، بينما كان الرقم الأعلى في عام 2011 والذي بلغ 211 مليون استرليني.

وأوضح الخبير دان جونز من شركة ديلويت إن الارتفاع في الانفاق يعود إلى ارتفاع عائدات الأندية مع وجود اتفاق بث تلفزيوني جديد أضاف 600 مليون جنيه استرليني الى الأندية الكبرى هذا الموسم .

وقال رغم ذلك فإن الأندية الصغيرة استحوذت على معظم الصفقات ، مشيرا إلى أن ناديين فقط أنفقا 60 % من اجمالي مبالغ الانفاق على صفقات الانتقالات .

وأشار الى أن "نصف أندية الدوري الممتاز اختارت عدم ابرام صفقات هذ الشهر ."

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