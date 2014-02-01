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إبراهيموفيتش: سوق الانتقالات في أوروبا مثير مثل أفلام السينما

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إبراهيموفيتش: سوق الانتقالات في أوروبا مثير مثل أفلام السينما إبراهيموفيتش: سوق الانتقالات في أوروبا مثير مثل أفلام السينما

أ ش أ - وصف النجم الدولي السويدي زلاتان إبراهيوفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي سوق الانتقالات في الدوريات المختلفة حول العالم بأنها مثيرة وتذكره بأفلام السينما .

وقال السلطان إبرا في تصريحات للصحفيين " دائمًا ما يشهد سوق الإنتقالات وخاصة في ساعاته الأخيرة إثارة كبيرة، لدرجة أنك تجد بعض المشجعين والأسر يجتمعون لمراقبة أخر التطورات في قوائم الأندية".

وأضاف " سوق الانتقالات يذكرني بأفلام السينما، فمن الممكن أن تتغير الأحداث في دقيقة مثل أي مشهد درامي".

يذكر أن إبرا تألق بقميص العملاق الباريسي، وسجل هدفًاأمس وقاد فريقه للفوز بهدفين نظيفين أمام بوردو في الدوري الفرنسي .

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