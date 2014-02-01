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' الخسارة تجعل لاعب برشلونة أقوى '

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' الخسارة تجعل لاعب برشلونة أقوى ' ' الخسارة تجعل لاعب برشلونة أقوى '

إفي - قال البرازيلي داني ألفيش عقب خسارة فريقه برشلونة من فالنسيا بنتيجة 3-2 في الجولة الـ22 بالليجا على ملعب كامب نو إن الخسارة تجعل من المرء فردا أقوى، معتبرا أنه "لا يمكن التشكيك في البرسا".

وصرح ألفيش عقب المباراة "لا نشعر بالقلق على الفريق، حينما تكون معتادا على الفوز وتخسر فجأة تشعر كما لو كنت مدفونا، ولكن لا يمكن التشكيك في البرسا".

وأردف اللاعب "الأمر لم يتعلق بالثقة الزائدة، ولكن لم ننجح في السيطرة على الموقف، وطريقا اللعب كانت متوقعة للغاية، لو لم يحدث هذا الأمر لسجلنا أهدافا أخرى".

وأكمل ألفيش "نعم قد خسرنا ولكن يجب أن ننهض، لا يوجد وقت للشعور بالأسف، علينا التحلي بالنضج والتعلم حتى لا يحدث هذا الأمر مجددا".

وعن فرص خسارة البرسا للصدارة غدا حينما يلعب أتلتيكو مدريد مع ريال سوسييداد وريال مدريد مع أثلتيك بلباو قال "خسارة الصدارة الآن ليست هامة"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هامش الخطأ أصبح قليلا للغاية.

ورفض ألفيش تحميل الدفاع مسئولية الخسارة حيث تابع "الأمر لا يتعلق بالبحث عن من يجب إلقاء اللوم عليه، بل معرفة السبب وراء خسارة الفريق وضرورة عدم تكرار الأمر".

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