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سبورتنج لشبونة يرحب بجمهور شيكابالا ' بالعربية '

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سبورتنج لشبونة يرحب بجمهور شيكابالا ' بالعربية ' سبورتنج لشبونة يرحب بجمهور شيكابالا ' بالعربية '

رحب نادي سبورتنج لشبونة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) بالجمهور المصري الذي هجم عقب توقيع محمود عبد الرازق "شيكابالا" على الصفحة.

وانضم شيكابالا لمدة أربعة مواسم ونصف إلى سبورتنج لشبونة، وهو ما أعقبه تهافت عشاقه على صفحة النادي على فيسبوك من أجل دعم ومساندة نجمهم.

وكتبت إدارة الصفحة باللغة العربية يوم السبت: "لكل أصدقائنا و مشجعينا في و الوطن العربي, مرحبا بكم و سعداء بتفاعلكم معنا .. ننتظر مساندتكم وتشجيعكم لنا من الآن ومستقبلا".

وكانت ردود الأفعال إيجابية من التفاعل الذي يزداد مع مرور الوقت، إذ انضم أكثر من 90 ألف مصري إلى الصفحة خلال أخر ثلاثة أيام، والعدد في زيادة مستمرة.

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