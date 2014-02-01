حقيقة تعرض وفاء عامر للسب من بلطجية!

سرت يوم أمس أخبار تفيد بتعرّض بعض البلطجية بالسبّ والشتم للفنانين محمود عبد العزيز ووفاء عامر، أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "أبو هيبة في جبل الحلال"، ثمّ تعرّضوا بالضرب لأحد العاملين في المسلسل حينما تدخّل لفضّ العراك.

"سيدتي نت" اتصل بوفاء عامر لمعرفة حقيقة ما حدث، فقالت ضاحكة: "إنّ هذا الكلام لم يحدث نهائياً، والتصوير تمّ في هدوء، وكان في منطقة سقارة، حتى أنّ أهالي المنطقة أنفسهم أشخاص ولاد بلد شجعان ساعدونا حتى ننجز مشاهدنا، وكانوا يعرضون علينا خدماتهم من وقت لأخر".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"