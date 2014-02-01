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بالفيديو - إيفرتون يحقق فوزا قاتلا .. وساوثامبتون ينتصر بالثلاثة

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بالفيديو - إيفرتون يحقق فوزا قاتلا .. وساوثامبتون ينتصر بالثلاثة بالفيديو - إيفرتون يحقق فوزا قاتلا .. وساوثامبتون ينتصر بالثلاثة

(إفي) حقق إيفرتون فوزا غاليا في الوقت القاتل على زائره في ملعب جوديسون بارك أستون فيلا بهدفين لواحد.

واقتنص الفريق الليفربولي النقطة 45 في المرتبة الخامسة، مقابل 27 لأستون فيلا عاشر الترتيب.

افتتح الضيوف التسجيل عبر الهولندي لياندرو باكونا (ق34) ورد عليه التوفيز في توقيت متأخر عن طريق ثنائية الاسكتلندي ستيفين نايسميث والبلجيكي كيفين ميرالاس (ق74 و85). (شاهد الأهداف)

وسحق ساوثامبتون مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة في الشوط الثاني من توقيع أدم لالانا وريكي لمبيرت وجاي رودريجز (ق64 و70 و75). (شاهد الأهداف)

كما فاز كارديف سيتي الويلزي على ملعبه امام نوريتش سيتي بهدفين لواحد، ليتبادلا المركزين 19 و15.

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فيديو اليوم السابع

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