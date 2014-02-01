سيميوني: دييجو سيصبح عنصرا هاما بالفريق

مدريد(إفي): اعتبر المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني أن البرازيلي دييجو ريباس، آخر صفقات النادي، سيصبح عنصرا "هاما" بالفريق.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي عقب مران اليوم "دييجو ريباس سيقدم لنا الكثير من البدائل، ونحن نعرف من هو كلاعب وكشخص".

وأضاف المدرب "كنا في حاجة إليه، سيجلس في مباراة الغد بكل تأكيد على دكة البدلاء".

وصرح المدرب "انتقال دييجو لصفوف الفريق جاء نتيجة عمل جماعي، وقمنا باستغلال الفرصة وأصبح معنا".

وأردف سيميوني "سيتوجب عليه في الوقت الحالي الآن اثبات أحقيته باللعب مع الفريق في الملعب".