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موناكو يتعثر امام لوريان ويوسع الفارق مع سان جيرمان

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موناكو يتعثر امام لوريان ويوسع الفارق مع سان جيرمان موناكو يتعثر امام لوريان ويوسع الفارق مع سان جيرمان

باريس، (إفي): تعثر موناكو خارج ملعبه بالتعادل امام مضيفه لوريان بهدفين لمثلهما في الجولة الـ23 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واتسع الفارق بين الوصيف موناكو وحامل اللقب والمتصدر باريس سان جيرمان الى خمس نقاط.

واكتفى فريق الإمارة الثرية بالحصول على النقطة 49 بعد أن كان مهددا بالخسارة، بينما رفع لوريان رصيده الى 32 في المركز العاشر.

تقدم لوريان عبر مهاجمه الكاميروني فينسنت أبو بكر (ق12) قبل أن يتعادل لموناكو فالير جيرمين (ق41).

وأعاد جيريمي أليادير التقدم للوريان (ق73) لكن لايفن كورزاوا حسم التعادل للضيوف في الوقت القاتل (ق87).

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