"اليوم السابع": الشاطر يكشف صفقة الإخوان مع طنطاوى وعنان

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عدد الأحد غدا، انفرادا بالوثائق وأوراق التحقيق يكشف صفقة جماعة الإخوان من المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان.. خيرت الشاطر: المشير سمح لى بحضور اجتماعات المجلس العسكرى بصفتى نائب المرشد.. والطهطاوى: تقارير الداخلية والجيش والمخابرات كلها كانت فى يد أحمد عبد العاطى ويتم حفظها تحت إشرافه ولا نعلم عنها شيئا

كما تتناول الجريدة أيضا تفاصيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات الإخوان فى قضية أحداث الاتحادية.. مرسى للمحاكمة: أنا مش سامع حاجة.. وسليم العوا: مرسى لا يزال الرئيس ولا يوجد قرار رسمى بعزله.. والبلتاجى يطالب هيئة الدفاع بالانسحاب

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