غدا.. بدء الموسم الثقافى الدينى بمسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة

يبدأ الموسم الثقافى الدينى بمسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة عقب صلاة المغرب غدا الأحد من خلال دروس علمية عن الثقافة الإسلامية ووسطية الأزهر والتصوف الإسلامية.

يقوم بالتدريس فى المسجد كبار علماء الأزهر على رأسهم وكيل الأزهر د. عباس شومان ونخبة من العمداء والأساتذة بالجامع لمدة أسبوع.

كما يعقد مجلس إدارة المسجد اجتماعا لبحث تطوره ولحضور بدء الموسم الثقافى برئاسة وكيل الأزهر د. عباس شومان.

وقال عبد الغنى هندى، عضو مجلس إدارة مسجد الإمام الحسين إن المسجد سوف يشهد تطورا كبيرا يحفظ تراثه وينقله نقلة حضارية تواكب المرحلة ولا سيما فى الجانب الدعوى والثقافى.