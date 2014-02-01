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مؤسسة شباب بتحب مصر تتفقد حديقة الأورمان بالجيزة بعد التطوير

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مؤسسة شباب بتحب مصر تتفقد حديقة الأورمان بالجيزة بعد التطوير مؤسسة شباب بتحب مصر تتفقد حديقة الأورمان بالجيزة بعد التطوير

قامت مؤسسة شباب بتحب اليوم بجولة تفقدية فى حديقة الأورمان للوقوف على آخر أعمال التطوير بالحديقة قبل البداية فى المرحلة الثالثة لعملية تطويرها التى بدأت فى شهر سبتمبر الماضى تحت رعاية محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن.

وصرح أحمد فتحى، رئيس المؤسسة بأن الجولة تمت للوقوف على حال الحديقة على أرض الواقع وأعمال الصيانة التى تتم بها بعد تعرضها للإرهاب أثناء اعتصام النهضة خلال العام الماضى.

وأشار فتحى إلى أن الحديقة كانت فى حالة متدهورة للغاية وأن المؤسسة قامت بتصويرها فى بداية استلامها وكذلك مع كل مرحلة من المراحل التى تم فيها مراجعة وإصلاح وصيانتها.

وأضاف فتحى أن مؤسسة شباب بتحب مصر قامت بالمرحلة الأولى للترميم والتجميل فى شهر سبتمبر الماضى تحت رعاية محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن وتم فيها إزالة المبانى المخالفة التى تم بناؤها داخل الحديقة أثناء اعتصام الإخوان فى النهضة كذلك دهان وترميم غرف التذاكر الخاصة بالحديقة.

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مصر 365

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