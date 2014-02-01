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"عمومية السويس للنترات" تقرر الإضراب عن العمل منتصف فبراير

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"عمومية السويس للنترات" تقرر الإضراب عن العمل منتصف فبراير "عمومية السويس للنترات" تقرر الإضراب عن العمل منتصف فبراير

أصدرت الجمعية العمومية الطارئة للعاملين بشركة السويس للنترات التى عقدت اليوم السبت بيانا أعلنت من خلاله أنها ستنظم إضراب عمال منتصف فبراير القادم.

وأضاف البيان الذى حمل توقيع محمد الجمال، رئيس اللجنة النقابية أن قرار الإضراب جاء بسبب إخلال الشركة بتطبيق اتفاقية العمل الجماعية التى تم التصديق عليها فى 12 يوليو 2012 والتعسف ضد العمال على حد وصف البيان وانتقاص من حقوقهم المشروعة.

وقال الجمال إنه جار استخراج التراخيص اللازمة للإضراب من جميع الجهات المختصة، وتم إخطار وزارة القوى العاملة لحل الأزمة قبل موعد الإضراب.

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