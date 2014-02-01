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وزير التجارة: نحاول التواصل الإيجابى مع دول الغرب التى تعادى مصر

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وزير التجارة: نحاول التواصل الإيجابى مع دول الغرب التى تعادى مصر وزير التجارة: نحاول التواصل الإيجابى مع دول الغرب التى تعادى مصر

قال الدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إنهم يحاولون توصيل رسالة إيجابية إلى دول الغرب التى تتخذ ضد موقفاً عدائيا بعد ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن هناك خليطا من الاتفاقيات التجارية والصناعية من خلال اجتماعات مع وزراء الخارجية ووزراء الصناعة والتجارة فى فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف عبد النور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة الآن" على فضائية" الحياة" أننا سنبعث برسائل سياسية لوزراء خارجية الدول من خلال هذه الاجتماعات، مشيراً إلى أننا نقف على أرض صلبة ومؤمنون بأهدافنا وأن أفضل طريقة لإقناع الطرف الآخر هى الحوار الموضوعى والجاد.

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