وزير الطيران يستقبل رئيس البيت الكويتى لبحث دعم التعاون

(د. ب.أ)

استقبل المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى اليوم السبت يوسف العميرى، رئيس البيت الكويتى للأعمال الوطنية حيث بحث معه سبل دعم علاقات التعاون خاصة فى المجالات الاستثمارية وتنشيط السياحة لمصر.

وصرحت مصادر مسئولة بوزارة الطيران فى بيان إعلامى: "جاء اللقاء فى إطار لقاءات وزير الطيران لتنشيط حركة السياحة العربية إلى مصر. وقد أكد فاضل خلال اللقاء على تقدير مصر وشعبها لموقف الكويت المساند والداعم لمصر فى مسارها الديمقراطى وشكر فاضل الوفد الكويتى على اهتمامه بالقضايا المصرية وخاصة قضية عودة السياحة العربية وزيادة فرص الاستثمار فى مصر".

وقالت المصادر: "قدم رئيس الوفد الكويتى يوسف العميرى دعوة لوزير الطيران لزيارة الكويت وحضور الاحتفالية الخاصة بتشجيع السياحة والاستثمار الكويتى لمصر والذى يعقد بنهاية شهر فبراير الحالى والمشاركة فى المناقشات وإعطاء الرؤية المناسبة لتعزيز الحركة السياحية إلى مصر وعرض المشروعات الاستثمارية العملاقة لوزارة الطيران المدنى".