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وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الاسرائيلي في “ميونخ” أخر تطورات الشرق الأوسط

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وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الاسرائيلي في “ميونخ” أخر تطورات الشرق الأوسط وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الاسرائيلي في “ميونخ” أخر تطورات الشرق الأوسط

هيجل

اجتمع وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل مع نظيره الإسرائيلي موشيه يعالون على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للامن، الذي بدأ أعماله اليوم السبت.

وذكر بيان وزارة الدفاع الامريكية “البنتاجون” أن هيجل بحث مع الوزير الإسرائيلي عددا من القضايا الإقليمية، من بينها البرنامج النووي الإيراني والوضع في سوريا ومصر.

وقال البيان أن هيجل أكد خلال اللقاء التزام الولايات المتحدة إزاء أمن إسرائيل، كما تعهد بمواصلة التعاون مع إسرائيل في التحديات المشتركة، منها “مكافحة التطرف، وعدم الاستقرار في المنطقة، وخفض الإنفاق الدفاعي”.

أ ش أ

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