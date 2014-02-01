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بالصور.. أمن الاسكندرية يضبط 10 من أعضاء جماعة الإخوان وبحوزتهم قنابل مولوتوف

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بالصور.. أمن الاسكندرية يضبط 10 من أعضاء جماعة الإخوان وبحوزتهم قنابل مولوتوف بالصور.. أمن الاسكندرية يضبط 10 من أعضاء جماعة الإخوان وبحوزتهم قنابل مولوتوف

مديرية أمن إسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، فى ضبط 10 عناصر من أعضاء جماعة الإخوان ،لقيامهم بالتحريض على التظاهر والعنف وبحوزتهم كمية من زجاجات المولوتوف والألعاب النارية.

جاء هذا فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بالمديرية، لضبط و ملاحقة العناصر المنتمية لتنظيم الإخوان  والمحرضة على العنف والتظاهر، فقد رصدت الأجهزة الأمنية عدد من المسيرات فى شرق و غرب ‏المدينة عقب صلاة الجمعة مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة ، ‏الشرطة و تحث على العنف ضد أجهزة الدولة حاملين منشورات بها علامات ‏رابعة و دعوات للعنف ضد أجهزة الدولة ، وقيامهم بتعطيل حركة المرور و ‏المواصلات العامة و الخاصة، حيث تمكنت من ضبط (10) من المشاركين فى ‏تلك المسيرات، و بحوزتهم  أسلحة بيضاء، و جراكن بنزين، و كمية من زجاجات ‏المولوتوف، و كميات من الألعاب النارية ، و كمية من المنشورات.

 

 

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