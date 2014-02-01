وزير الداخلية اللبناني: 4 قتلى في انفجار مدينة “الهرمل”

أعلن وزير الداخلية اللبناني مروان شربل عن سقوط 4 قتلى في الانفجار الذي وقع مساء اليوم في مدينة الهرمل اللبنانية الواقعة شمال البقاع اللبناني.

وأوضح شربل في تصريح صحفي اليوم أن “الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة من رباعية الدفع يقودها انتحاريا، فجر نفسه”، مؤكدا انه لا يوجد مراكز حزبية قرب الانفجار.

وقال صبحي على صالح رئيس بلدية الهرمل في تصريح صحفي إن الانفجار وقع داخل محطة وقود ، مشيرا إلى أن التفجير وقع في منطقة سكانية تماما تقع في وسط المدينة في الشارع الرئيسي لمدينة الهرمل قرب مستشفى البتول، ولايوجد فيها أي مراكز حزبية، مشددا على أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب المجرمين.

يشار إلى أن مدينة الهرمل أغلبية سكانها من الشيعة، وتعد من معاقل “حزب الله”.

أ ش أ