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إصابة كالستروم في أول تدريب له مع الأرسنال

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إصابة كالستروم في أول تدريب له مع الأرسنال إصابة كالستروم في أول تدريب له مع الأرسنال

كالستروم

تلقى فريق أرسنال الإنجليزي صدمة كبيرة اليوم السبت بعد إصابة الوافد الجديد السويدي كيم كالستروم في أول حصة تدريبية له مع الفريق بعد يوم واحد من التعاقد معه على سبيل الإعارة.

كان أرسنال استعان بخدمات لاعب الوسط المخضرم كالستروم من سبارتاك موسكو الروسي حتى نهاية الموسم لتعويض فياب اللاعب الويلزي المصاب أرون رامسي.

لكن تقارير صحيفة “دايلي ميل” البريطانية أشارت إلى أن إصابة كالستروم في الظهر قد يغيب بسببها عن الملاعب لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، نصف مدة عقده تقريباً، في حين أن رامزي سيغيب لمدة ستة أسابيع.

وكانت فرصة كالستروم كبيرة في اللعب غداً الأحد أمام كريستال بالاس في البريميير ليغ لغياب جاك ويلشير عن وسط الجانرز لإصابة في الكاحل، والتشيكي المخضرم توماس روزيسكي لإصابة بكسر في الأنف، بجانب إيقاف الفرنسي ماتيو فلاميني، لكن سوء الحظ عصف باللاعب الاسكندنافي وبمدربه الفرنسي أرسين فينغر.

وتعد صفقة كالستروم هي الوحيدة لأرسنال، وصيف البريميير ليغ الحالي، خلال موسم الانتقالات الشتوية، بعد الفشل في التعاقد مع جوليان دراكسلر وكريستيان تيو نجمي شالكة وبرشلونة.

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