بحث تشغيل معدية الفردان طوال اليوم لحل أزمة نقل محصول البنجر من شرق بورسعيد

عقد المهندس أسامة انور السكرتير العام المساعد لقاءة مع ممثلي أهالي منطقة سهل الطينة وممثلي مرفق المعديات ومدير مركز شباب سهل الطينة، وذلك لبحث مشكلة نقل محصول بنجر السكر التي من المقرر بدء نقلة من 1/2/2014 وحتي شهرين.

وأكد المهندس أسامة خلال اللقاء استحالة تشغيل كوبري السلام لنقل المحصول نظرا لاغلاقة بقرار سيادي حفاظا علي الأمن القوم.

و قد تم استعراض العديد من المقترحات للحفاظ علي المحصول من التلف عندما قف السارة في صفوف طويلة مما يودي إلي فقد جودتة .

وأكد ممثل الهيئة بأن المشكلة الكبري التي تواجة مرفق المعديات هي العشوائية في دخول السيارات والتكالب بسرعة كبيرة، مما يودي إلي إحداث فوضي كبيرة مشيرا بأن في حالة الرغبة في تخصيص حارات معينة لنقل المحصول او معدية مخصصة، فلابد من التنسيق مع حرس الحدود لأن دور الهيئة يقتصر علي تقديم خدمة للركاب والسيارات .

وخلال اللقاء تم الاتفاق علي دراسة تشغيل مرسي الكيلة 47 في القنطرة ودراسة تدعيم موقع القنطرة بمعدية ثالثة وتشغيل معدية إضافية في الفردان، وتم طرح مقترح بان يتم تشغيل معدية الفردان لمدة 24 ساعة أسوة بمعدية القنطرة علي أن تكون هناك 12 ساعة مخصصة لنقل محصول بنجر السكر لمدة شهرين.