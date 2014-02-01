أنشيلوتي: بلباو من أفضل الفرق التي تلعب بإسبانيا

أشاد مدرب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي بأثلتيك بلباو، خصمه في مباراة الغد بالليجا، حيث وصفه بأنه واحد من أفضل الفرق التي تلعب بإسبانيا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم “أثلتيك فريق كبير يلعب بصورة جيدة للغاية، أحب كثيرا الطريقة التي يلعب بها، إنه خطير للغاية ويقدم كرة ديناميكية للغاية، “إرنستو” فالفيردي يقوم بعمل رائع معهم”.

وصرح المدرب “علينا أن نقدم كل ما لدينا للفوز في سان ماميس، علينا أن نلعب بأكثر من نسبة 100% بمستوانا، لأن الخصم يلعب جيدا ولا يمل من الركض”.

وأردف أنشيلوتي “كان لدينا وقت كافي للاستعداد للمباراة، لعبنا الثلاثاء وكان أمامنا خمسة أيام، أحب اللعب يوم الأحد في التاسعة مساء، القيام بهذا الأمر قبل أو بعد برشلونة وأتلتيكو لا يهمني الآن”.

وأكمل المدير الفني “من المهم جدا تحقيق الفوز في سان ماميس، عقب الأداء الطيب الذي قدمناه في يناير، نحتاج للتركيز من الجميع واللعب بصورة جيدة أمام واحد من أفضل الفرق الإسبانية”.

وتابع أنشيلوتي “إنه اختبار جيد، الريال فريق قوي وأمامنا مباريات هامة في الفترة المقبلة في الكأس والليجا ودوري الأبطال”.

وأشار المدرب من ناحية أخرى إلى أنه صدق في كلمته حينما قال إنه لن تحدث صفقات في موسم الانتقالات الشتوية سواء بخروج أو ضم لاعبين من وإلى النادي.