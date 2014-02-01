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حقيقة حمل كارول سماحة!

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حقيقة حمل كارول سماحة! حقيقة حمل كارول سماحة!

نفى مصدر مقرّب من رجل الأعمال وليد مصطفى لـ"سيدتي نت" خبر حمل زوجته الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وأشار إلى أنّ "وليد ينتظر بالطبع هذا الحدث، وهو سيُعلن الخبر إذا كانت كارول حاملاً"، متسائلاً بالقول: "لماذا سيخفي فرحته؟".

وعن حقيقة عدم عودة كارول إلى لبنان مرة أخرى وإقامتها الدائمة في ، قال: "إنّ الإعلام فهم القصة بالشكل الخطأ، فكلّ ما في الأمر أنّ أعمال زوجها الدكتور وليد مرتبطة بمصر بشكل كبير. لكن كارول إذا أرادت الذهاب إلى لبنان فستذهب، فهو بلدها وعائلتها هناك".

واستنكر المصدر تضخيم الإعلام هذا الأمر، مشيراً إلى أنّ "وليد وكارول مندهشين أيضاً، فمن يستطيع الاستغناء عن بلده إلى الأبد؟!".

 

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