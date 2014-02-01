10عناوين للزيارة في"فلوريدا"

"فلوريدا" هي كيلومترات طويلة من الرمال البيضاء المحاطة بأشجار جوز الهند... عالم حالم، يجذب الكثرين، بما فيهم العائلات، حيث تتعدّد المتنزهات التي يصحّ تشبيهها بكرة من الأُكسيجين التي تساعد على الفرار من صخب الضغوط اليوميّة!

"سيدتي نت" يرافقك بجولة إلى أبرز 10 عناوين جديرة بالزيارة في "فلوريدا":

1- "ميامي": مركز اقتصادي وسياحي هام.تعدّ بوابة الكاريبي، ويحلو قضاء عطلة نهاية الأسبوع، شتاءً، في ربوعها، لذا تشكّل مقصداً لسكّان الساحل الشرقي.وتجذب شواطئ "ساوث بيتش" وحياتها الليليّة الأثرياء إليها.ولكن، من لا يهتمّ بصخب الليل، تتعدّد أماكنها الثقافيّة، على غرار: "سنتر أدريين آرشت للفنون المسرحية" و"مركز مترو دايد الثقافي"، فضلاً عن التسوّق في "ديزاين ديستريكت".

2- "أورلاندو":وجهة شعبيّة في أميركا الشماليّة.وتعدّ نقطة إنطلاق جيّدة لمن يرغب في الوصول الى أماكن عدة، كـ "كايب كانافيرال" على الساحل الأطلسي و"تامبا" على ساحل خليج المكسيك.وتشتهر هذه المدينة بكونها عاصمة عالميّة للمتنزهات، ويتمركز في وسطها "لايك إيأولا بارك" بينبوعه الشهير.

3- "عالم ديزني": يمتدّ هذا المجمع على مساحة تبلغ حوالي 100 كيلومتر مربع، يزوره الملايين في كل عام، ويضمّ الكثير من نقاط الجذب.

4- "يونيفرسال استديوز": متنزه يسمح لزائره التواجد في قلب صناعة الأفلام الشهيرة...وهناك، إصطحبوا أولادكم لمشاهدة "شرك" بالأبعاد الرباعية.

5- "كينيدي سبايس سنتر": يقع في "كايب كانافيرال"، ويبدو المكان الوحيد في العالم الذي يسمح بالقيام بجولة للتعرّف إلى تجهيزات الإنطلاق ولقاء رواد الفضاء ومشاهدة الصواريخ العملاقة والمركبات الفضائية، برفقة أدلاء.

6- "فانتزي أوف فلايت":متحف يقع عند منتصف الطريق بين "أورلاندو" و"تامبا"، يحتضن مجموعة مدهشة تزيد عن 150 طائرة تعود إلى أوائل تاريخ الطيران.ويجذب الشباب خصوصاً، حيث يسمح بتجربة قيادة طائرة "بوينغ" بإشراف قبطان!

7- "دايتونا بيتش": يبعد 440 كيلومتراً شمال "ميامي"، ويمتلك مجموعةً من الشواطئ الساحرة.وهناك، تجري فعاليات سباق المحرّكات "ذي دايتونا 500" الذي ينظّم في فبراير (شباط).

8- "فورت لودردايل":تعتبر المحطّة الأولى لجميع القادمين بواسطة يخوتهم، ونقطة مفضّلة للفرنكوفونيين الأميركيين.مجموعة من المتاحف وشواطئ ساحرة وسوق للقطع العتيقة وموقع لأكبر سينما للسيارات (درايف إن) مع 13 شاشة عملاقة!

9- "ذي رينغلينغ":متحف السيرك الذي تأسس سنة 1948، يقدّم نماذج مصغّرة من أشهر السيركات العالمية، فضلاً عن مجموعات هامّة من الأزياء والأغراض الخاصة بهذا العالم وسيّارات ومقصورات القطارات القديمة التي تعود الى العصر الذهبي لهذه الصناعة في العالم.

10 "كي وست": يصعب وصف هذا الموقع من فرط جماليته، ولألأة مياهه اللازوردية! يبعد 260 كيلومتراً عن "ميامي"، في أقصى جنوب الولايات المتحدة، ولطالما جذب كبار الكتّاب والشعراء والفنانين، كإرنست همنغواي.

مناخها...

تستفيد "فلوريدا" من مناخ شبه استوائي، فصيفها حار ورطب وتتخلّله أمطار قوية لفترات قصيرة، فيما شتاؤها حار وجاف، ويمتاز ربيعها وصيفها بجاذبيتهما ورطوبتهما.ويمكن السباحة على شواطئها (باستثناء سواحل الشمال الغربي) طيلة أيّام السنة، بسبب الحضور شبه الدائم لأشعّة الشمس.

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