محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الأول

اعتمد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم صباح اليوم نتيجة امتحان الشهادة الإبتدائية الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2013 /2014 بحضور محمود ابو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وشعبان جاب الله مدير مرحلة التعليم الابتدائى .

اشار محمود ابو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن اجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية لهذا العام بلغ 56372 طالب وطالبة حضر منهم 54261 طالب وطالبة وبلغ اجمالى عدد الناجحين 43500 طالب وطالبة بنسبة مئوية تبلغ 80.1 % وهى نتيجة على طبيعتها لم يتدخل فيها أحد بالرفع أو التعديل فهى نتيجة جيدة بالنسبة لباقى المحافظات والاعوام السابقة وهذا يدل على النشاط المبذول داخل المدارس من المدرسين والقائمين على العملية التعليمية .

ومن جانبه اعرب الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم عن رضاه عن نتيجة الشهادة الابتدائية لهذا العام مقارنة بالاعوام السابقة وطالب القائمين على العملية التعليمية فى الفيوم ببذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفصل الدراسى الثانى للمساهمة فى تحسين المستوى التعليمى للتلاميذ والارتقاء بالمنظومة التعليمية .