لماذا تبدو نصائح الخبراء... مختلفة ومحيرة؟

من منا استمعت يوماً إلى نصيحة أحد خبراء التجميل ووجدت أنها غير فاعلة أو مجدية؟

من المؤكّد أنك صادفت العديد من النصائح التي لم تكن مناسبة لسنك أو نوعيّة بشرتك، ممّا جعلك في حيرة شديدة من أمرك حول نصائح الخبراء التي يجب اتباعها والنصائح التي يجب إهمالها.

فالخبراء العاملون في مراكز التجميل أو على القنوات قد تتعارض آراؤهم تارة، وتتماثل تارة أخرى، فيبرز السؤال: ما هو الرأي الصائب في الأمور التجميلية المحيرة؟!

ليس هناك رأي خاطئ أو صائب بالضرورة، وقد تتعارض آراء الخبراء بحسب نوعية البشرة ونوعية المنتج، ممّا يجعل بعض السيدات في حيرة من أمرهنّ تجاه هذا الاختلاف.

لذلك "سيِّدتي نت" يقدم لك بعض القضايا التجميلية التي اختلف الخبراء حولها، والرأي الصائب فيها:

1. التونر كأحد منتجات العناية الأساسية بالبشرة

هناك خبراء ينصحون بضرورة استخدام التونر لتضييق مسام البشرة، في حين أن هناك قسماً آخر منهم أجمعوا على أن التونر لم يعد له أهمية. فأيّ الرأيين هو الصائب؟

ليس هناك رأي صائب أو رأي خاطئ، فالتونر يعتبر بالفعل من منتجات البشرة الهامة في تضييق مسام البشرة بعد تنظيفها. ولكن منتجات تنظيف البشرة اليوم معظمها تحتوي في مكوناتها على عناصر تقوم بهذه الوظيفة؛ لذلك لم يعد لوجود التونر أهمية بالغة في روتين العناية بالبشرة.

2. الشامبو الخاص بعلاج القشرة

ينصح العديد من الخبراء اللواتي يعانين من القشرة بضرورة استخدام الشامبو والبلسم المخصصين لعلاجها والتخلص منها، في حين أجمع الجزء الآخر منهم على عدم فعالية هذه المستحضرات الخاصة بالقشرة. فما هو الرأي الصائب؟!

يعتبر الرأي الأول صائباً إذا كانت القشرة خفيفة، وعلى سطح الشعر، فمنتجات التخلص من القشرة قد تزيلها تماماً إذا تمّ استخدامها بصورة دورية؛ أما إذا كانت القشرة شديدة ودائمة فلن تكون هذه المنتجات ذات فاعلية على الإطلاق، ويجب اللجوء إلى طبيب جلد مختصّ ليقدم لك العلاج المناسب للتخلص منها بشكل نهائيّ.

3. السيروم للتخلص من تقصف الشعر

كذلك اختلف الخبراء في مدى أهمية السيروم للشعر، فبعضهم أجمع على أهمية السيروم في تغذية أطراف الشعر والتخلص من تقصفها، في حين أجمع البعض الآخر على أن السيروم أصبح من المنتجات البالية التي لم يعد لها فائدة أو أهمية.

والحلّ الصائب يتمثل في قصّ أطراف الشعر بانتظام، فحينها سيختفي التقصف ولن تعودي بحاجة إلى السيروم؛ أما إذا استمر شعرك في التشقق والتقصف وهو نادر الحدوث، إذا انتظمت في قصّ أطراف الشعر، فيمكنك أن تقومي بتغذيته يومياً بواسطة السيروم.

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