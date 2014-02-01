رئيس وزراء ليبيا يغادر مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة لدولى، مساء اليوم السبت، على زيدان رئيس الوزراء الليبى، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين .

وأجرى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، محادثات مع "زيدان" تناولت العلاقات الثنائية وبحث المشكلات التى طرأت مؤخرا على هده العلاقة .

وأكد رئيسا وزراء البلدين أن العلاقات بين مصر وليبيا تاريخية وأزلية، وأن ما حدث مؤخرا من اختطاف لعدد من الدبلوماسيين المصريين ثم الإفراج عنهم لم يؤثر أو يغير العلاقات بين البلدين وهما مستمران فى تطوير العلاقات لما فيه مصلحة الشعبين .

كما التقى المشير عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى، رئيس وزراء ليبيا وناقشا العلاقات الثنائية والتعاون الأمنى بين البلدين .