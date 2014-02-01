رئيس وزراء ليبيا يغادر القاهرة عقب لقائه المشير و الببلاوي

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، على زيدان رئيس الوزراء الليبى، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين .

أجرى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، محادثات مع زيدان، تناولت العلاقات الثنائية وبحث المشكلات التى طرأت مؤخرا على هذة العلاقة ، وأكد رئيسا الوزراء أن العلاقات بين مصر وليبيا تاريخية وأزلية، وأن ما حدث مؤخرا من اختطاف لعدد من الدبلوماسيين المصريين ثم الافراج عنهم لم يؤثر أو يغير العلاقات بين البلدين وهما مستمران فى تطوير العلاقات لما فيه مصلحة الشعبين .

كما التقى المشير عبد الفتاح السيسى ، برئيس وزراء ليبيا وناقشا العلاقات الثنائية والتعاون الأمنى بين البلدين .