مباحث كفر الشيخ تكشف لغز مقتل طفلة

كشفت مباحث مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ من خلال فريق البحث الجنائي وبالتنسيق مع الأمن العام غموض مقتل طفلة بكفر الشيخ تبين، أن وراء ارتكاب مقتل الطفلة “ن.أ “6 سنوات” المتهم “م.أ – 22 عامًا – فلاح” ويقيم بقرية زوبع التابعة لمركز الحامول ذات القرية للطفلة المجني عليها.

وأتبتت التحريات أن لسوء حظ القاتل أن أحد أهالي القرية رأى الطفلة بصحبة القاتل و اعتمد الجاني على صلة قرابته لأسرة الطفلة واعترف باستدراج المجني عليها داخل مسكنه وتكبيلها بحبل بغرض سرق قرطها الذهبي ولخشية افتضاح أمره لمعرفتها له قتلها خنقا بوضع رأسها داخل كيس من النايلون وأحكم غلقه حتى فارقت الحياة ثم وضع الجثة داخل شكارة وألقاها بإحدى الترع بالقرية والتي عثر عليها بها، ثم التخلص من القرط الذهبي لاكتشافه بأنه مصنوع من الذهب الصيني.

وكان مأمور مركز شرطة الحامول تلقى بلاغا بعثور كل من “م.أ – 36 عاما – فلاح” و”م.أ – 32 عاما – فلاح” ويقيمان بقرية زوبع التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، على جثة طافية على سطح الماء بإحدى الترع داخل شيكارة بلاستيك تبين أنها لـ”نورا.أ – تلميذة – 6 سنوات” بكامل ملابسها.

وكان والدها “أ.ز – 33 عاما” حرر محضرًا بتغيبها عقب خروجها للهو واللعب خارج البيت منذ أيام وحمل رقم المحضر 608 لسنة 2014 إداري مركز الحامول، وتم إخطار النيابة العامة بملابسات الواقعة وأمرت بعرض الطفلة على الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

وتحرر عن واقعة العثور على جثة الطفلة المحضر رقم 5 أحوال مركز الحامول وباشرت النيابة التحقيقات في الواقعة واستدعاء الشخصين الذين عثرا على الجثة لسماع أقوالهما.