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محافظ الفيوم يستقبل أسرة شهيد كنيسة 6 أكتوبر

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استقبل الدكتور حازم عطية محافظ الفيوم بمكتبه اليوم أسرة الرقيب محمد طه سيد ابن قرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم شهيد الشرطة فى الحادث الذى استهدف كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر مساء الثلاثاء الماضى .

واستقبل المحافظ كلاً من “رمضان طه سيد” شقيق الشهيد و “سعيد عبد الرحيم سعيد” زوج شقيقة الشهيد، وقد استمع لشكواهم ومطالبهم.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم المادى والمعنوى المطلوب لأسر شهداء الشرطة والقوات المسلحة من أبناء محافظة الفيوم، مؤكداً أننا سنقف بجوار أسرهم ولن نتوانى لحظة واحدة فى تحقيق مطالبهم .

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر تعيين أحد الخريجين من أسرة كل شهيد من شهدائنا فى إحدى الوظائف الإدارية بالدولة.

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