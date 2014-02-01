رئيس السكة الحديد يتفقد معهد وردان لتدريب العاملين

تفقد المهندس سمير نوار رئيس هيئة السكك الحديدية معهد وردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد اليوم السبت، بمرافقة طلعت كساب نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية، استعدادا لافتتاح المعهد بعد انتهاء أعمال تطويره التى بدأت منذ 2008.

وتجول نوار فى جميع أجزاء المعهد من الورش وقسم المحاكاة حتى العمارات السكنية الخاصة بالدارسين ومنطقة الفيلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، مستمعا إلى شرح عن أعمال التطوير التى تمت من استشارى المشروع.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن هيئة السكة الحديد تدرس تحويل المعهد إلى مدرسة أكاديمية، مع إسناد إدارته لإحدى الشركات المتخصصة فى الإدارة أو تأسيس شركة مملوكة لهيئة السكة الحديد لتتولى إدارته، إلا أن الهيئة لم تستقر حتى اليوم على كيفية إدارته بعد افتتاحه.